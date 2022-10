D1.1, le precisazioni degli avvocati Depalma e Tedeschi

L'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale non comporterà affatto, come fatto intendere da qualcuno, l'estinzione dei reati contestati in merito all'annosa vicenda della presunta lottizzazione abusiva nellaLo asseriscono gli avvocatii quali hanno inviato alla nostra redazione una nota che pubblichiamo integralmente.«Le dichiarazioni comparse su alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi in merito all'annosa vicenda D1.1 sono fuorvianti e necessitano di taluni chiarimenti utili ad inquadrare meglio la situazione processuale e di merito. Innanzitutto,Stante ciò, quindi,a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato lottizzatorio. Poiché i reati contestati sono ormai prescritti, la Corte d'Appello deve, oggi, valutare se comminare la confisca dei manufatti (come prescrive la legge) o se, invece, può diversamente disporre in funzione del nuovo adottando PUG.La Corte Costituzionale, infatti, in seno al giudizio incidentale proposto dalla stessa Corte d'Appello, ha aperto la strada nel procedimento che ci riguarda all'applicazione del principio sancito più volte dalla Cassazione per cui il giudice non può "disporre la confisca perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post al conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune" (Cass. Pen. n. 4373/2013).Nel caso di specie il Comune di Giovinazzo sta per adottare il nuovo PUG che, disciplinando l'intero assetto urbanistico del territorio, riassegna all'area la sua originaria destinazione mista e ridefinisce le percentuali delle destinazioni d'uso tra residenziale e produttivo. Tale volontà amministrativa che, in sintesi, lascia così il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari (se pur ridefinendolo), consentirebbe alla Corte di Appello di non disporre la confisca. In tale contesto si inserisce il rinvio concesso dalla Corte di Appello all'udienza del 30/01/2023 al fine di attendere l'adozione del PUG. Pertanto il PUG,Avv. Vito Antonio DepalmaAvv. Tiziano Tedeschi