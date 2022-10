Processo D1.1, avviato l'iter amministrativo di variazione del Pug

Si è tornati in aula, ieri, in, per il processo sulla maglia D1.1. Che s'è aperto con la novità della composizione della, integralmente cambiata: l'attuale presidente è. L'udienza è poi entrata nel vivo con la presentazione dei documenti sull'avvioIl collegio ha preso atto di quanto presentato dal patrono della parte civile, l'avvocato, ossia della documentazione ufficiale attestante. Un atto, quello attuato a cavallo delle ultime due amministrazioni, che pure mantenendo quella che risultava essere già una zona mista, importerebbe la modificazione delle percentuali tra le destinazioni d'uso, incidendo verosimilmente anche sul reato di lottizzazione abusiva.Essendovi condivisione sul punto, i difensori degli imputati hanno formalizzato unanime richiesta di rinvio per dare conto alla Corte della prosecuzione e della conclusione non immediata del procedimento amministrativo. Può ben dirsi che per la prima volta, dopo anni, l'annosa questione della confisca si ponga. Non resta che confidare in tempi brevi e nell'esito favorevole della pur inevitabilmente non breve procedura amministrativa.Verrebbe da chiedersi che, se questa procedura fosse stata avviata subito dopo il sequestro penale, prima ancora dell'avviarsi del processo, anni prima, avrebbe consentito un diverso iter di quest'incresciosa vicenda che ha bloccato e che blocca ancora lo sviluppo di Giovinazzo. Si tornerà in aula il prossimo