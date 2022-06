D1.1, Sollecito: «Mostrerò coi documenti dove sta la verità»

Di seguito nota della coalizione a sostegno disindaco.Ci sono appuntamenti importanti a cui non mancare ed appuntamenti con il passato che è bene evitare, come nel caso della coalizione di de Gennaro tenuta insieme al ballottaggio solo da logiche famigliari e da logiche di spartizione di incarichi.«Oggi sul tema D1.1 avrei voluto esporre il punto della situazione in contraddittorio – afferma deluso Michele Sollecito – ma come sapete de Gennaro fugge ogni confronto. Mostrerò con i documenti dove sta la verità di questa vicenda e vorremmo proprio sapere come può la coalizione di de Gennaro dove ora ci sono insieme vittime, carnefici e avvocati di parte, proporre di trovare la soluzione insieme a chi ha generato questo grande disastro!».Non siamo più disposti a tollerare l'uso della mistificazione per cercare il consenso sulla pelle di persone,, così definiti dall'ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari.Per questo la cittadinanza è invitata al comizio di quartiere di questa sera, ore 20.30, nei pressi del campo sportivo De Pergola, dove grazie alla presenza autorevole del Sottosegretario alla Giustizia On. Avv. Francesco Paolo Sisto, luminare della materia giuridica e notissimo penalista, verranno spiegate le tante fandonie messe in campo da coloro che sono politicamente responsabili dei gravi fatti, connessi alla realizzazione di quella lottizzazione, per cui gli artigiani della città sono stati pesantemente penalizzati.