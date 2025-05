D1.1, torna ad occuparsene il Consiglio comunale di Giovinazzo

È stato convocato in via d'urgenza per dopodomani, 7 maggio, alle ore 19.00, in prima convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo.Dopo le comunicazioni del sindaco e la consegna di una pergamena al dott.e all'Assistente Caposi passerà alla revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, del Piano di Lottizzazione per artigianato di servizio della maglia, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.78 del 31.10.2000.«Nel Consiglio di dopodomani procederemo alla revoca del Piano di Lottizzazione dellaperché ormai siamo in dirittura d'arrivo per l'approvazione del PUG che ripianifica l'intera area - spiega il sindaco Michele Sollecito - Quindi, per ragioni necessarie, dobbiamo revocare il vecchio Piano perché nel PUG c'è una nuova pianificazione dell'area che risistema un po' gli assetti e cerca di trovare una soluzione amministrativa ad una zona artigianale compromessa da un lungo procedimento penale».