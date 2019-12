Lo spirito del Natale di Dickens in piazza Duomo a Giovinazzo

32 foto A Christmas Carol in piazza Duomo

Lo spirito del Natale aleggiava ieri sera in piazza Duomo, grazie all'ottima performance offerta dalla compagnia teatraledi Molfetta ed alle tre associazioni musicali giovinazzesi che portano avanti l'attività della, spettacolo a metà strada tra teatro e musica, condito dalle suggestive proiezioni dellaha fatto breccia nei cuori di tanti bimbi presenti nel bellissimo borgo antico di Giovinazzo, venuti con i genitori anche dalle vicine Molfetta, Bitonto e Santo Spirito.Il racconto disuccesso mondiale che travalica il tempo e si fissa come una pietra miliare della letteratura per l'infanzia, è sembrato scivolare dolce tra le manine giunte per il freddo di molti piccoli.regista ed attore protagonista decisamente a suo agio nei panni del vecchio avido e misantropo, ha mostrato una capacità interpretativa notevole, così come i suoi compagni di viaggio del Carro dei comici, capaci di superare anche gli imprevisti dovuti al sostenuto vento di scirocco che ne ha disturbato la performance.Bravi loro e bravi i musicisti giovinazzesi del", sempre più affiatati e unico corpo, ben diretti dal Maestro, nocchiero già di altre eccellenti serate estive. Sul palco anche gli eleganti ballerini dellaa completare ulteriormente una torta già ricca.La voce diha accarezzato i presenti negli intermezzi della pièce teatrale ad uso e consumo dei bimbi. Emozionante, oltre ogni ragionevole dubbio, l'interpretazione di "Io che amo solo te", portata al successo dall'istriano dalla voce gentile, l'indimenticato Sergio Endrigo.Il coordinamento di, uno dei padri nobili della serata fortemente voluta dall'Assessorato alla Cultura guidato daEd è stato oggettivamente un successo, non solo di pubblico, ma anche di consensi, gli unici che contavano davvero: quelli dei bambini.Che lo spirito del Natale giunga sui giovinazzesi, ha detto una volta ai saluti Tammacco /Scrooge. E da ieri quello spirito sera ha fatto dimora in piazza Duomo e se ne andrà solo dopo il 6 gennaio.Oggi nuova ricca carrellata di eventi, come vi raccontiamo in un altro articolo. Sotto questo, invece, le foto per rivivere una serata "dickensiana" in salsa giovinazzese.