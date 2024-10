Lisa Angelillo in "Storia di una famiglia perbene 2": «Nella mia terra un progetto di altissima qualità»

Sono andati in onda lo scorso venerdì, 11 ottobre, i primi episodi di "", la serie televisiva girata in, traprodotta daIl seguito è atteso, sempre su, in prima serata. Dopo aver intervistato il regista Stefano Reali prima dell'esordio, abbiamo rivolto qualche domanda a, attrice pugliese che si è formata nellae nelper poi trasferirsi a, dove ha lavorato cone tanti altri.Lisa Angelillo nella fiction ricopre la duplice veste di(ha formato i ragazzi del cast per quanto riguarda la recitazione e(ha curato, per gli attori non pugliesi, la preparazione per il dialetto locale)., con attori di primo piano, avendo anche un ruolo cardine nella buona riuscita del progetto – racconta – è stato davvero un dono poter partecipare così attivamente alla fiction. Lavorare accanto ad attori come, che si è tanto impegnato per essere credibile con la sua cadenza pugliese, e avere cura appunto della buona riuscita di attori del calibro di, è stato davvero un gesto di estrema fiducia da parte di Stefano Reali, regista della serie, e da parte della 11 Marzo Film».La doppia esperienza coach/attrice è stata molto impegnativa per Angelillo: l'ha portata a stare sul set dalle 10 alle 12 ore al giorno tutti i giorni per 4 mesi circa per la seconda stagione e per 6 mesi per la prima stagione.«Il personaggio che interpreto in "Storia di una famiglia per bene" era, nella prima serie, semplicemente la, ovvero la mamma della bambina cattiva che si contrapponeva a Maria De Santis. Durante "Storia di una famiglia perbene 1" proposi a Stefano Reali e agli sceneggiatori di».In questo modo, questa semplice mamma snob e aristocratica, già antipatica di suo, sarebbe diventata anche un: mentre rifiutava la presenza di Maria nella stessa scuola di sua figlia, difendeva i contrabbandieri in tribunale«Devo dire che quest'idea fu accettata subito da Stefano Reali, che la propose poi agli sceneggiatori – continua - nella prima serie vediamo quindi questo avvocato,semplicemente fare una telefonata a Nicola Straziota per dirgli della morte di Vincenzo De Santis. Ora».Se ilè importantissimo in qualsiasi settore, sicuramente nel cinema è un. Devo dire che in questa serie di lavoro a quattro mani ce n'è stato tantissimo. Tutti i reparti hanno veramente collaborato tra loro, guidati da unche, con la sua passione, ha creato un clima in cui. Il lavoro di squadra anche da parte della(e qui onore al merito diha ripagato tutti quanti noi del lavoro fatto sia dal punto di vistache».Sebbene ci siano protagonisti più importanti, la trama di "Storia di una famiglia perbene 2" è davvero la protagonista indiscussa di questa fiction.«Con me porterò sicuramente il lavoro fatto con i ragazzi, condella prima stagione e con questi meravigliosi nuovi cinque ragazzi della seconda:, anzi proprio acollaboro con l'. Formare i giovani alle prime armi è importantissimo, perché a quell'età sono come delle. I maestri che loro incontrano proprio nel momento della prima formazione devono essere altamente professionali e capaci di trasferire loro non solo il sapere tecnico, ma anche, e soprattutto, l'