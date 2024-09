A Giovinazzo si gira una fiction filippina. Set a Ponente ed in piazza

Sono in corso in queste ore a Giovinazzo le riprese di una serie d'azione filippina dal titolo, ampiamente annunciate dalle nostre pagine e dai profili social degli amministratori locali.Le riprese hanno interessato questa mattina il lungomare Marina Italiana e la banchina di Ponente del porticciolo, riprendendo il profilo di via Marina e della bella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Una pubblicità niente male per la cittadina adriatica che arriverà in diversi Paesi asiatici. Al pomeriggio il set si trasferirà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II.Che Giovinazzo sia diventata cornice per lungometraggi, cortometraggi e pubblicità su scala nazionale ed internazionale è ormai fatto noto, ma continua ad attrarre produzioni e registi per i suoi scorci oggettivamente unici. L'autunno cinematografico non finisce qui, perché a breve avranno luogo anche le riprese della serie tv, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, prodotta da Bartleby Film per la regia di Luca Tavarelli. Alcune scene sono già state girate a Bari, dove è arrivato Alessandro Gassman, e presto il set si trasferirà a nord del capoluogo. Con annessa caccia all'autografo semmai il regista ed attore romane dovesse giungere anche nella perla del Nord Barese.