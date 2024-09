Il fascino del cinema e della moda in Corso Dante per la terza edizione di Molfetta Creation and Fashion

Si rinnova per la terza edizione, con l'obiettivo di mettere in risalto la creatività, l'evento: domenica 22 settembre a partire dalle ore 20.00si trasformerà in unaper dare risalto ai talenti e alle eccellenze di Molfetta e della Puglia che si sono distinte nel settore della moda e della creatività.L'evento, ideato e organizzato dall'agenzia di comunicazione "I Monelli" con sede a Molfetta, è patrocinato dal Comune di Molfetta, con il supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Minervini e dell'assessorato alla Cultura, nella persona dell'assessore Giacomo Rossiello, ed è inserito nel cartellone di eventi "Summer Edition 2024".Nelle precedenti edizioni del 2019 e del 2021 il palco di MCF è diventato una vetrina per ledi Molfetta e del territorio attive nel settore della moda, dell'abbigliamento, della bellezza e non solo. Come negli anni precedenti, anche questa terza edizione sarà l'occasione per premiare durante l'evento i talenti che si sono distinti per la propria arte e la propria creatività.Novità di quest'anno è il tema scelto come fil rouge per l'iniziativa: il. Le atmosfere delle più iconiche pellicole cinematografiche trasformeranno l'evento in uno show arricchito dalle colonne sonore di grandi classici del cinema, per omaggiare la settima arte e il legame con Molfetta e la Puglia. I riconoscimenti di questa terza edizione di Molfetta Creation and Fashion infatti saranno dedicati a personalità del territorio professionalmente impegnate nel mondo del cinema.Special guest della serata sarà l'attrice ucraina naturalizzata italiana, volto noto per le sue apparizioni in film e serie televisive come "CentoVetrine", "Le tre rose di Eva" e la recente miniserie "Se potessi dirti addio" e anche come testimonial di svariati marchi di successo.Numerose le attività e i brand che hanno creduto nel progetto MCF già dalle precedenti edizioni, a cui quest'anno si sono affiancate anche nuove realtà tra cui varie attività commerciali che saliranno in passerella con le proprie creazioni e il proprio stile: Salvo Binetti, Noi Energia, Totorizzo, Via della Spiga Milano, YES beachwear, Theras, Twice, Il Tesoro, Corso Umberto 82, LD, UnipolSai Angelo Bisceglia.Partner dell'iniziativa Viva Network, Geko17 e Cesvim.Presenteranno, che accompagneranno il pubblico in una serata di fascino e celebrazione della creatività nell'indissolubile legame che unisce moda e cinema, tra tendenze e stili capaci di trasformarsi in icone senza tempo.La serata è: posti a sedere disponibili sino a esaurimento.Per maggiori informazioni: