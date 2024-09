Alessandro Gassman a Giovinazzo. Si gira in piazza Meschino

4 foto Set in piazza Meschino: a Giovinazzo si gira "I casi dell'avvocato Guerrieri" con Gassman

Era stato preannunciato da qualche settimana e questa mattina, puntuale incuore pulsante del bellissimo centro storico giovinazzese, sono iniziate le riprese in loco della serietratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio.E a Giovinazzo è arrivato anche, da qualche giorno a Bari, dove sono state girate altre scene. Con lui anche comparse locali tra cui Vincenzo Ignomiriello, musicista e ragazzo col sogno di una partecipazione a un film.La serie è diretta da Gianluca Tavarelli ed è prodotta dalla Combo International e dalla Bartleby Film. Gassman è il protagonista, perfettamente a suo agio in un personaggio che tanto successo ha avuto in libreria. Prima il lungomare, il Kursaal Santa Lucia e parco 2 Giugno a Bari, ora le riprese nella bella Giovinazzo, sempre più cornice ideale per set cinematografici e spot.