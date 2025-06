A Giovinazzo si gira il cortometraggio "Kamikaze"

In tanti si sono chiesti nella serata di ieri, 10 giugno, cosa ci facessein una vecchia Panda tra via Cattedrale e piazza Duomo, in uno dei luoghi iconici di Giovinazzo.L'attore, comico, cabarettista e presentatore fa parte del cast del cortometraggioper la regia di sua figliagiovane talento che si sta facendo strada nel mondo del cinema. Al tramonto, piazza Duomo è diventata il set perfetto per una scena e sono stati tanti i curiosi ed i turisti stranieri che sono rimasti a guardare il direttore della fotografia, il santospiritese Dario Di Mella, nome sempre più noto al pubblico regionale e nazionale, far partire i ciak ai piedi della bellissima chiesa romanica.si sta girando in queste settimane non solo a Giovinazzo, ma anche a Bari e Barletta, tra i vicoli di centri storici meravigliosi e scorci mozzafiato.Sotto il nostro articolo alcune foto del set giovinazzese.