Legambiente premia Giovinazzo come Comune "Riciclone"

Secondo, Giovinazzo è tra iLa nostra città è stata infatti premiata ieri a Bari, 17 dicembre, nella XII edizione di Comuni Ricicloni Puglia. Il Comune si è aggiudicato il ' Premio Comuni Ricicloni 2019' per aver raggiunto la media percentuale di raccolta differenziatanel 2018.Il rapportoè stato presentato all'Hotel Excelsior del capoluogo, durante la cerimonia a cui hanno preso parte, tra gli altri,presidente di Legambiente Puglia,presidente di ANCI,, Presidente della Regione Puglia,Assessore alla Qualità dell'Ambiente Regione Puglia,, Presidente di ANCI Puglia,, Presidente di AGER e Delegata Ambiente e Rifiuti ANCI Puglia, e, Direttore generale di Ager Puglia.«Siamo felici perché ancora una volta Giovinazzo riceve questo premio confermandosi uno tra i Comuni più virtuosi della Puglia - ha detto il sindacoa margine della cerimonia barese -. Adesso aspettiamo di concludere ilper dare un ulteriore impulso alla differenziazione dei rifiuti. Ma mi preme chiedere ancora una volta la collaborazione dei cittadini. Ecco perché reitero l'appello ae a non abbandonare i rifiuti nell'agro, in modo particolare gli ingombranti, per i quali ricordo che c'è un numero verde a disposizione per il ritiro programmato. Si tratta di un servizio ad hoc che tutti paghiamo e. Le nostre campagne - ha concluso il primo cittadino di Giovinazzo - vanno salvaguardate e non avvelenate».