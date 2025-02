Rifiuti, a Giovinazzo non ci sono più buste per indifferenziato ed organico

La foto scattata da Michele Giangregorio è eloquente: davanti al distributore del mercato coperto compare da settimane questa scritta:Le buste in questione sono quelle per il conferimento del rifiuto domestico organico ed indifferenziato.Da fine gennaio, indica il cartello, ma quasi a distanza di circa due settimane nulla sembra essere cambiato. E questa volta a denunciare quanto sta accadendo è, principale gruppo di opposizione.«Per i nostri amministratori - scrivono dalla segreteria guidata dalla presidente Carmela Zaza - c'è solo la Giovinazzo della propaganda e delle fantasiose ricostruzioni; l'ultima in ordine temporale è quella in cui il sempre più impettito vicesindaco di Forza Italia (a Giovinazzo camuffata in Forza Giovinazzo!) si autocelebrava per i lavori della casa di riposo "San Francesco", dimenticandosi che quel cantiere è stato inaugurato in pompa magna, con tanto di foto della giunta e dei consiglieri di maggioranza,«Ci sarebbe da vergognarsi - insistono da PVA - ma i nostri amministrazioni se ne vantano pure! La realtà che vivono i giovinazzesi è invece quella di una città in cui, nonostante si paghi la TARI più alta dell'Area Metropolitana di Bari e vi siano annualmente aumenti di questa insopportabile tassazione, da mesi non si riescono a ritirare dal (peraltro fatiscente) distributore del Mercato coperto le buste dell'organico e dell'indifferenziato. L'ennesimo diritto negato ai (TARI) tassati giovinazzesi su cui ovviamente questa amministrazione non dice nulla!», è la conclusione amarissima.Lo sosteniamo da tempo e lo abbiamo ripetuto spesso a voce al sindaco ed alla Giunta tutta: Giovinazzo può essere certamente cresciuta da un punto di vista dell'appeal per chi viene da fuori, ma spesso mancano due voci importanti per i residenti: servizi, ed è questo il caso, e manutenzioni. Prima si correrà ai ripari, meglio sarà.Nelle prossime giornate cercheremo di capire meglio cosa ci sia dietro la mancata distribuzione dei sacchetti, fondamentale affinché la raccolta porta a porta possa portare a percentuali degne di differenziata.