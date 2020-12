Le celebrazioni a Giovinazzo del 31 dicembre e del 1° gennaio

La Chiesa Cattolica giovinazzese chiuderà l'anno con celebrazioni molto sentite nella serata del 31 dicembre e ne aprirà uno nuovo liturgico con la giornata dedicata alla Maternità della Beata Vergine Maria.Due giorni spiritualmente intensi in cui le celebrazioni, complici anche le norme per evitare il contagio da Coronavirus, avranno questa calendarizzazione. Si ricorda che per accedere in chiesa bisogna obbligatoriamente indossare una mascherina, detergersi le mani all'ingresso e sedere nei posti indicati nei banchi. Il numero di accessi è contingentato a seconda della grandezza della singola parrocchia.31 dicembre: ore 18.00 Santo Rosario, ore 18.30 Santa Messa, ore 19.00 "Te Deum" e benedizione eucaristica1° gennaio: Messe alle ore 10.00 - 11.30 - 18.3031 dicembre: 18.30 Santa Messa - a seguire Te Deum di ringraziamento1° gennaio: Messe alle 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.3031 dicembre: ore 18.30 Santa Messa - a seguire canto del Te Deum1° gennaio: Messe ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 12.00 - 18.00 - 19.0031 dicembre: ore 18.30 Santa Messa ed a seguire canto del Te Deum (diretta Facebook)1° gennaio: Messe ore 9.00 - 10.30 (diretta Facebook) - 11.30 - 18.3031 dicembre: ore 18.00 Messa e a seguire canto del "Te Deum"1° dicembre: Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.3031 dicembre: Ore 18.00 Santo Rosario; 18.30 Santa Messa e a seguire camto del "Te Deum"1° gennaio: Ore 7.30 Lodi mattutine; Santo Rosario ore 18.00; Messe ore 8.00 - 18.30