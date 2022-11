Le celebrazioni a Giovinazzo del 2 e 4 novembre: il programma completo

2 NOVEMBRE 2022

Commemorazione dei Defunti

4 NOVEMBRE 2022

Giornata deII'Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione delle Giornate Nazionali dedicate alla Commemorazione dei Defunti ed alla Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Amministrazione comunale invita la cittadinanza tutta a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno secondo il seguente programma.ore 14:45Ritrovo delle comunità parrocchiali e delle autorità in Piazza Vittorio Emanuele II.ore 15:00Partenza del corteo alla volta del Cimitero Comunale. Deposizione di una corona d'aIIoro al Monumento ai Caduti sul Mare e lettura della Preghiera del Marinaio.ore 15:30Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia e concelebrata dai sacerdoti della città presso il Cimitero Comunale. A seguire, deposizione di una corona d'alloro in memoria di tutti i caduti delle guerre presso la necropoli cittadina.ore 11:15Partenza del Gonfalone da Palazzo di Città.ore 11:30Celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia di San Domenico. A seguire, alzabandiera e deposizione di una corona d'aIIoro al Monumento ai Caduti presso la Villa comunale "Giuseppe Palombella".