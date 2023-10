Commemorazione defunti e Giornata Forze armate: il programma a Giovinazzo

Fitto programma di eventi liturgici e civili a Giovinazzo tra il 2 ed il 4 novembre.Nel giorno in cui la Chiesa cattolica commemora i defunti, le comunità parrocchiali e le autorità civili e militari si ritroveranno in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 15.00. Poi alle 15.30 prenderà il via un corteo che raggiungerà il cimitero comunale, non prima di aver deposto una corona alla memoria dei caduti di tutte le guerre. Alle 16.00, all'interno della necropoli, è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, alle 11.15 ci sarà la partenza del gonfalone dai piedi di Palazzo di città. Alle 11.30, all'interno della parrocchia San Domenico sarà celebrata una santa messa in suffragio di tutti coloro i quali persero la vita per la pace e la libertà, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. Dalla centralissima chiesa di piazza Vittorio Emanuele II, al termine della celebrazione eucaristica, partirà un corteo che raggiungerà la Villa Comunale "Giuseppe Palombella" dove sarà deposta una corona davanti al monumenti ai caduti.