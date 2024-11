Giovinazzo celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: programma

L'Italia tutta festeggia questo lunedì, 4 novembre, lae. Anche l'Amministrazione comunale di Giovinazzo ha organizzato per quest'oggi, alle ore 11.00, un ritrovo davanti a Palazzo di Città.Dal porticato di piazza Vittorio Emanuele II si muoverà un corteo a cui parteciperanno le autorità civili e militari e le associazioni d'Armi cittadine. Il corteo si muoverà verso la vicina parrocchia di San Domenico, dove vi sarà la santa messa officiata da don Antonio Picca.A seguire, i presenti si dirigeranno verso la Villa Comunale 'G. Palombella' dove verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti.Sarà un momento solenne che unirà idealmente l'intera comunità giovinazzese nel ricordo di chi cadde per la patria e per la libertà in ogni tempo.