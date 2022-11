Commemorazione dei defunti a Giovinazzo: LE FOTO

23 foto 2 novembre 2022 - Commemorazione defunti a Giovinazzo

Erano oltre trecento i fedeli presenti ieri pomeriggio, 2 novembre, alla tradizionale messa disvoltasi all'interno del cimitero comunale ed officiata dal vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,Prima un corteo con le associazioni delle armi, le istituzioni civili e militari cittadine si era mosso dal porticato di Palazzo di Città per poi raggiungere la necropoli di via Crocifisso dove è stata deposta una corona di fiori in memoria dei giovinazzesi valorosi caduti in tempo di pace e di guerra.Monsignor Cornacchia, accompagnato durante la celebrazione da tutto il clero cittadino, durante l'omelia ha ricordato come lo chiamino camposanto poichéIl prelato ha quindi evidenziato come sarebbe forse stato giusto lasciare spazio al silenzio, alla riflessione «facendo parlare loro, i nostri morti», rimarcando a più riprese la necessità di una vita proba che lasci un segno nella comunità ben oltre la propria cerchia famigliare.«La fede - ha quindi detto monsignore - non è un riempitivo, ma certezza: noi cattolici crediamo davvero che Nostro Signore, facendosi uomo, ci ha reso parte di uno stesso corpo.Non una fede di facciata, quindi, ma fede autentica che crede nella resurrezione nel Regno dei Cieli, a rimarcare la volontà espressa da Gesù che è Dio. Cornacchia ha altresì sottolineato come Cristo sia «in mezzo a noi non solo dopo, ma anche prima della morte e noi dobbiamoInfine il vescovo ha rimarcato come «il Regno di Dio è Regno di pace, amore, giustizia, carità eVita e morte non sono due mondi separati, ma confinante e comunicanti. Il riverbero del messaggio terreno, per i credenti, deve essere luce piena nell'altra dimensione.Al termine della celebrazione, attraverso le parole di don Pietro Rubini, la comunità di fedeli giovinazzese ha augurato a Mons. Cornacchia buon viaggio pastorale in Brasile, dove il prelato visiterà la missione di Casa Betania.