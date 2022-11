1 e 2 novembre: cimitero di Giovinazzo aperto con orario continuato

Come già accaduto nei giorni scorsi, il cimitero comunale di Giovinazzo, nelle giornate del 1° novembre, Ognissanti, e del 2 novembre, commemorazione dei defunti, resterà aperto con orario continuato. Lo ha stabilito un provvedimento dell'amministrazione comunale.Nella giornata diinoltre, alle ore 14:45 è previsto il ritrovo delle comunità parrocchiali e delle autorità in Piazza Vittorio Emanuele II e da lì partirà il corteo che farà tappa dinanzi al Monumento ai Caduti sul Mare, prima di dirigersi verso la necropoli di via Crocifisso, dove S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, celebrerà la Santa Messa assieme all'intero clero cittadino.