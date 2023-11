2 novembre: oggi la Messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia

Per la Chiesa cattolica e per i milioni di fedeli italiani, quella odierna è tradizionalmente la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti.Il Cimitero comunale di Giovinazzo resterà pertanto aperto in via straordinaria, sino a sabato 4 novembre,Intanto il Comune ha reso noto il programma odierno: le comunità parrocchiali e le autorità civili e militari si ritroveranno in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 15.00. Poi alle 15.30 prenderà il via un corteo che raggiungerà il cimitero comunale, non prima di aver deposto una corona alla memoria dei caduti di tutte le guerre. Alle 16.00, all'interno della necropoli, è prevista la celebrazione eucaristica presieduta davescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.