Ladri in azione nella sede dell'Abaco, ma restano a mani vuote

Ladri in azione a Giovinazzo: colpiscono all'interno della sede comunale dell', l'azienda veneta che opera in vari servizi a supporto degli Enti locali, in modo particolare nell'accertamento e riscossione dei tributi locali. È accaduto la scorsa notte, ma la banda è rimasta a mani vuote. Sull'episodio indagano iIl raid è avvenuto qualche minuto dopo le ore 02.00 all'interno degli uffici di via Gioia, dove l'azienda che ha la propria sede legale a Padova gestisce servizi per il, come la tassa sui rifiuti e la gestione della sosta a pagamento. In quattro, tutti rigorosamente a volto coperto, si sono intrufolati all'interno dei locali dopo aver tagliato la serranda della porta d'ingresso. Poi, una volta all'interno, hanno rovistato dappertutto, nei cassetti e negli armadi, anche sul retro.I ladri, forse, cercavano qualche cassaforte o denaro, ma non sono riusciti a rimediare alcun bottino, così come appurato dai gestori dell'Abaco. Fortunatamente, infatti, da una prima ricognizione effettuata all'interno dei locali, non è stato asportato niente. Sul posto, scattato l'allarme al numero, sono immediatamente intervenuti ie quelli della, a cui adesso è affidata l'attività di indagine.I militari hanno effettuato i rilievi e le opportune verifiche del caso, non tralasciando alcun dettaglio utile alle indagini. Si procede, ora, alla ricerca di elementi che possano permettere di risalire all'identità dei responsabili, riusciti a dileguarsi, fra cui la visione degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona.