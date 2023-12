"La Santa Allegrezza" per le strade di Giovinazzo. Stasera nuovo appuntamento

L'idea rinnovata di proporre il canto della "Santa Allegrezza", accompagnato dalla musica dal vivo, è stata molto apprezzata e di questo ne sono certi i promotoriLa bellissima iniziativa ha coinvolto circa settanta persone; la risposta è stata buona considerando il freddo che c'è stato nelle serate indicate nel programma. Grazie alla buona collaborazione con tutte le parrocchie di Giovinazzo si sono aggregate molte persone. Il momento canoro collettivo ha creato buona condivisione e la musica dal vivo ha saputo aggregare tutti.Di ottima qualità la musica dal vivo eseguita daLa strofa in dialetto " Uè la patron" ha portato i suoi frutti : sono state offerte le caramelle attraverso un cestino mandato giù con una corda dal balcone.La nostalgia mista all' emozione è stata provata da giovinazzesi residenti all'estero che attraverso i social hanno saputo dell'iniziativa e hanno chiesto i video per ricordare i tempi passati e la loro infanzia. Questo è un momento in cui si può affermare la bellezza dell'utilizzo dei canali social. Gli organizzatori fanno sapere che collegandosi al profilo Facebook di Alberto Fiorentino, di Francesco( per gli amici Ciccio) Marolla, di Felice Bologna e Nicola Defronzo si possono guardare i video che documentano le serate itineranti con la musica della "Santa Allegrezza".Questa sera, venerdì 22 dicembre, l'incontro "in musica" si replica; il gruppo partirà dalla Parrocchia San Giuseppe alle ore 19.30. Il percorso che sarà effettuato è il seguente:Domani sera sabato 23 dicembre alle ore 18.30 si terrà l'ultimo incontro a suon di musica con la "Santa Allegrezza", con partenza alle ore 18.30 dalla sede della Pro Loco in Piazza Umberto. Per partecipare si può raggiungere il gruppo all'orario e nel luogo su indicato.