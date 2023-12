"La Santa Allegrezza" per le strade di Giovinazzo: ecco dove e quando

La bellezza decanto popolare tradizionale natalizio rivivrà per le strade di Giovinazzo con il preciso intento di valorizzare la tradizione e condividere lo stare insieme. Lo hanno già portato i volontari delle parrocchie giovinazzesi la scorsa settimana, ma qualcosa di molto bello sta per accadere.Da oggi, lunedì 18 dicembre, si potrà ascoltare il celebre motivo "La Santa Allegrezza" grazie all'impegno dei musicistiaccompagnati da alcuni componenti dell'Orchestra di Fiati della Scuola comunale "Filippo Cortese". Alberto Fiorentino suonerà la fisarmonica, Nicola Defronzo (organista della Parrocchia San Giuseppe) si occuperà del coro (in foto un ricordo del 2021, subito dopo la pandemia).Questo il calendario: lunedì 18 dicembre, alle ore 19.30, il gruppo partirà dalla Parrocchia Immacolata; martedì 19 dicembre, alla medesima ora, la partenza è prevista dalla Parrocchia Sant'Agostino. Venerdì 22 dicembre inizio del giro dalla Parrocchia San Giuseppe e sabato 23, questa volta alle ore 18.30, i musicisti si muoveranno dalla Pro Loco in Piazza Umberto I.Il giro che il gruppo compirà sarà di un'ora circa e si muoverà nel quartiere in cui è collocata la parrocchia, mentre sabato è previsto un breve itinerario nel centro storico di Giovinazzo. L'iniziativa è aperta a tutti, per partecipare basta seguire le date e gli orari che abbiamo comunicato.Per saperne di più abbiamo chiesto informazioni al musicista Nicola Defronzo. «Quando il Comune di Giovinazzo pubblicò il programma di "Natale al Centro", notai che mancava "La Santa Allegrezza", telefonai al mio caro amico Alberto Fiorentino che suona la fisarmonica e gli proposi l'idea di riprendere il canto tradizionale e popolare (che ha una musicalità diversa a seconda dei paesi in cui viene eseguito ndr). Alberto Fiorentino fu subito d'accordo. Allora - ha continuato Defronzo - abbiamo deciso di coinvolgere oltre ai miei ex Piccoli Cantori, anche i cori parrocchiali. Abbiamo quindi fatto la proposta agli organisti delle varie parrocchie e dopo aver parlato con i rispettivi parroci, furono anche loro d'accordo. Da qui l'idea de "La Santa Allegrezza" itinerante per i vari quartieri».La curiosità che abbiamo cercato di soddisfare con Nicola Defronzo fa riferimento alla strofa in dialetto giovinazzese "Uè la patron…" che prevede, come da tradizione, che qualcuno offra cose buone tipo i dolci a chi canta… «Se durante il passaggio ci sarà qualche famiglia che ci vorrà ospitare e donare dolci bontà, canteremo la strofa "Uè la patron..." in dialetto giovinazzese, per dar ancora più valore a quello che ha rappresentato il canto natalizio nella tradizione della nostra città», è stata la sua risposta.