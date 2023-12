Buona la prima per "La Santa Allegrezza" per le vie di Giovinazzo

Buona la prima.Sì, la prima delle quattro serate del giro cittadino itinerante che porterà tra la gente la bellezza della "Santa Allegrezza", celebre canto popolare e tradizionale del Natale di un tempo che è bene ricordare. Di sicuro successo è stata l'idea di riproporre l'esecuzione del canto dal vivo in forma corale.La prima serata svoltasi lunedì 18 dicembre è stata suggellata da un'ottima risposta di gente che ha partecipato con piacere per condividere questo momento canoro collettivo. Di ottima qualità la musica dal vivo eseguita dache ha suonato uno strumento particolare: l'ocarina.Martedì 19 dicembre si replica l'esperienza a partire dalle ore 20.00 dalla parrocchia Sant'Agostino per compiere un giro nel quartiere.Questo sarà il percorso:. Per partecipare si può raggiungere il gruppo alle ore 20.00 nel luogo su indicato.