La Santa Allegrezza per le strade di Giovinazzo: il programma

La musica di Natale, di qualsiasi stile e genere sia, racchiude magia ed emozioni.Le canzoni di Natale riportano in ognuno di noi uno stato d'animo predisposto a ricevere tutta l'essenza del Natale, festa carica di luci, colori, sapori e tradizioni e che ha la sua centralità nella fede religiosa. La musica riporta alla mente ricordi bellissimi, magari di quando eravamo piccoli e i nostri genitori ci facevano ascoltare sia le canzoni tradizionali, sia quelle più moderne.Tra le canzoni tradizionali più care al nostro territorio c'è lache racconta della nascita di Gesù e lo fa con versi amabili e dolce melodia. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, è stata riportata alla luce la tradizione di eseguire suonando e cantando il canto dellain gruppo per le strade di Giovinazzo, ed è stato un grande successo. Proprio in virtù del riscontro più che positivo ottenuto nel dicembre 2023, ritorna l'atteso appuntamento con la musica tradizionale corale itinerante già a partire da lunedì 16 dicembre alle ore 19,30.L'iniziativa è inserita nel cartellone comunaleI promotori dell'iniziativa sono due amici fraterni,la cui amicizia nasce sin dalla giovane età adolescenziale. «Fu proprio nel periodo natalizio che ci conoscemmo, suonando insieme la Santa Allegrezza con la Parrocchia San Giuseppe - ci ha raccontato Nicola Defronzo -. Il parroco dell'epoca era il compianto don Michele Fiore. Alberto suonava la fisarmonica ed io il tamburello. Da allora non ci siamo più separati e iniziammo una serie di collaborazioni musicali, tant'è che la gente ci paragonava ai Santi Medici, sempre a coppia. L'aver ripreso quest' antica tradizione ci ha coinvolti positivamente, anche in virtù dei bei ricordi delle esperienze condivise nel passato».L'iniziativa nasce in collaborazione con le Parrocchie di Giovinazzo, con i volontari e con gli organisti parrocchiali; sarà unaitinerante nella quale chi vorrà potrà aggregarsi e girare ogni giorno, con tutto il gruppo dei musicisti, un quartiere della città. A questa serie di incontri con la musica parteciperannoChi vuol partecipare all'iniziativa della "Santa Allegrezza Itinerante" lo può fare tranquillamente seguendo il programma che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine.Alle ore 19.30 il gruppo partirà dalla Parrocchia Immacolata e seguirà questo itinerario: Parrocchia Immacolata, Via Martiri di via Fani lato frantoio, Via XX Settembre, Via Vernice, Via Bologna, Via Colapiccoli, Via Roscini, Trav. Via XX Settembre, Via MolinoVia Colapiccoli, Via Giuliodibari, Via Dalmazia, Piazza Kennedy, Trav. Via XX Settembre, Via Ten. Devenuto, Via Martiri di via Fani e Parrocchia Immacolata.Appuntamento alle 19.30 in piazza Umberto I davanti alla Pro Loco. Animazione a cura dei volontari della parrocchia Cattedrale di Santa Maria Assunta. Si parte da piazza Umberto I, si passa per via Cattedrale, piazza Duomo, piazza Zurlo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, Porta Nuova e ritorno in piazza Vittorio Emanuele II.Questa serata sarà invece animata dai volontari di San Domenico. Si parte alle 19.30 nei pressi della parrocchia di piazza Vittorio Emanuele II. Poi saranno percorse via Cappuccini, corso Romo, piazza Garibaldi e ci si soffermerà in Villa Comunale "Palombella", poi i passaggi in via Sasso, via Gioia ed il ritorno in piazza Vittorio Emanuele II.La partenza sarà dalla chiesetta detta del "Carminiello" in via Papa Giovanni XXIII. Poi la "Santa Allegrezza" sarà cantata dalla comunità parrocchiale in II Trav. via Bari, in via Jacobellis, su via Bisanzio Lupis, prima di transitare in via Toselli, via Andrea Daconto, via Napoli, via Firenze, via Toselli e via Marsala. Infine il rientro da via Papa Giovanni XXIII, via Rodogni sino in via Dogali.