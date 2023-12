La Santa Allegrezza a Giovinazzo: ultimo appuntamento

Grande successo e partecipazione dell'iniziativa itinerante ideata da Alberto Fiorentino e Nicola Defronzo con la concreta partecipazione delle parrocchie di Giovinazzo per eseguire in forma corale la " Santa Allegrezza ". Anche ieri sera molti giovinazzesi hanno partecipato all'incontro in musica che ha interessato il quartiere in cui è situata la parrocchia San Giuseppe.L'antico tradizionale canto popolare natalizio, eseguito con musica dal vivo per le strade di Giovinazzo, ha creato una grande condivisione tra le persone che hanno partecipato all'iniziativa che riteniamo importante in relazione alla trasmissione dei valori della tradizione culturale e musicale del territorio. Questa sera ultimo incontro in programma : il momento collettivo partirà alle ore 18.30 dalla sede della Pro Loco sita in piazza Umberto a due passi dal palazzo di città. Chi ha piacere di partecipare può recarsi nel luogo indicato alle ore 18.30.Questo è il percorso che il gruppo effettuerà : Pro Loco, Arco Traiano, Via Cattedrale, Piazza Duomo, Piazza Zurlo, Piazza Costantinopoli, Via Gelso, Via Madonna degli Angeli, Porta Nuova, Piazza Vittorio Emanuele Via Vallone, Piazza Porto, Via Isonzo, Via Pola Piazza della Vittoria (quattro fontane), Via C. Battisti, Via De Turcolis, Via P.Ciardi, Via Mazzini, Via Cappuccini per ritornare in Piazza Vittorio Emanuele II e concludere il momento canoro nei pressi dell' albero di Natale.