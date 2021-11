Domenica a Giovinazzo si celebra la Giornata Mondiale del Diabete

come ogni anno dal 2009, celebra la Giornata Mondiale del Diabete, ricorrenza che si svolge in tutto il Mondo la seconda domenica di novembre.Domani, 14 novembre,si effettueranno i test della glicemia, la misurazione del colesterolo totale e della pressione arteriosa, nella sala San Felice di Giovinazzo a cura di medici, infermieri e i volontari della stessa Associazione Diabetici.La finalità è la prevenzione, atta ad individuare eventuali diabetici inconsapevoli. Si tratta infatti di una malattia silente, perché non dà sintomi evidenti ed è quindi insidiosa e va individuata precocemente, onde evitare eventi nefasti con complicazioni cardiovascolari, come l'infarto del miocardio e l'ictus, oltre ad altre complicanze quali l'abbassamento della vista, fino alla cecità, perdita di sensibilità agli arti inferiori e ai piedi, fino alle amputazioni, nefropatie che possono condurre alla perdita delle funzioni renali, ecc.«Pertanto - spiegano dall'Associazione Diabetici Giovinazzo - visto che il diabete è una patologia invalidante con una fortissima ricaduta sociale non solo sui pazienti, ma anche sulle loro stesse famiglie, la popolazione è invitata presso la sala San Felice per sottoporsi ai test gratuiti».