La Sagra del Panino della Nonna compie 26 anni

Tornerà l'8 ed il 9 agosto la, la rassegna culinaria più attesa dell'anno a Giovinazzo e che attirerà migliaia di visitatori da ogni parte del Barese. Si tratta dellaLa Sagra, organizzata dall'associazionepartirà domani sera, 8 agosto, dalle 19.00, in piazzale Salvo D'Acquisto, l'area mercatale. Previsti ampi parcheggi in zona per chi arriva da fuori città.Oltre all'ormai consueto angolo per celiaci, fortemente voluto dell'associazione guidata da Gianfranco Stufano, ci saranno stand dove gustare prelibatezze locali, sempre a prezzi decisamente contenuti per questo tipo di rassegne.Si potranno quindi acquistareCe ne sarà davvero per tutti i gusti, ma la proposta non finisce qui. Domani sera, 8 agosto, sul palco dell'area mercatale saliranno Johnson dei Righeira, Pippo Palmieri e Jonny Mele da "Lo zoo di radio 105", nonché Cesko degli "Aprés la Classe".Mercoledì 9 agosto la chiusura con Cecilia Gayle, i Briganti di Terra d'Otranto ed i dj di Radio Norba che faranno ballare i presenti.E poi c'è anche il mercatino degli artisti.Non resta che tuffarsi in una rassegna i cui proventi, da 25 anni, finiscono in azioni concrete a beneficio della comunità, con oltre 100mila euro donati nelle passate edizioni.Che sia festa e buon appetito a tutti!