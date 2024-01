I Nipoti della Nonna, Gianfranco Stufano confermato presidente

È decisamente un inizio 2024 carico di novità e belle notizie quello dell'associazione. L'associazione, che nel 2023 ha rinnovato il suo impegno avviando anche le pratiche per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), ha infatti annunciato di aver provveduto al rinnovo del proprio Direttivo, eletto in l'assemblea plenaria dei Soci in data 29/12/2023.Nella sua prima seduta esecutiva, quindi, il Direttivo neo eletto (in foto al completo con altri stretti collaboratori) ha provveduto alla conferma alla unanimità e per acclamazione del«Una scelta che mi carica di grande orgoglio e di altrettanta responsabilità - afferma il presidente rieletto - devo anche dire con estrema chiarezza che in questa Associazione le cariche, a partire da me, e a finire all'intero Direttivo, sono solo la espressione formale di un gruppo ben più ampio e coeso, fatto di uomini e donne di ogni età, propositivo, serio e pragmatico, che prima di tutto però è un gruppo di amici. Tutto il resto, poi, è solo una diretta conseguenza».Altra importante novità di inizio anno è l'annuncio delle date 2024 della manifestazione di punta organizzata dall'associazione: il 12 e 13 agosto le date da segnare sul calendario per la XXVII edizione della "Sagra del Panino della Nonna".