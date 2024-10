La risposta ad Halloween della Parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo

Non Halloween, non una ricorrenza in Italia commerciale. La risposta dellaalla tradizione altrui è una festa dal titolo eloquente:Questa sera, 31 ottobre, nell'oratorio della parrocchia guidata daè in svolgimento dalle 18.30 una festa dove i bimbi e le bimbe potranno vestirsi come i loro Santi di riferimento e festeggiare insieme l'arrivo della solennità del 1° novembre.Si potrà giocare, ballare e divertirsi in maniera sana. Un richiamo a fede e tradizione radicate dalle nostre parti che devono essere non solo tutelate, ma anche riportate a galla. Per loro tanti dolci e la compagnia di adulti e catechisti.«Condividendo giochi, musica e "dolcezze" - si legge in una nota - i nostri ragazzi insieme alle famiglie imparano a crescere con i giusti valori e le giuste tradizioni, scoprendo la bellezza di essere santi! ( che in fondo significa essere felici!).»La Parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo lancia dunque questa provocazione sensatissima, cercando ancora una volta di diventare quel meraviglioso punto di aggregazione sana che è storicamente stata col suo oratorio. Si entra dal Campo "don Michele Fiore" ex Campo "Marconi".