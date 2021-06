La Rappresentante di Lista sceglie il porto di Giovinazzo (e i ragazzi del GRF)

Il porto di Giovinazzo ancora protagonista di un videoclip. Dopo lo spot del "Cornetto" Algida stavolta è toccato ala band palermitana che a marzo scorso si è esibita a Sanremo. L'occasione è stata offerta da un filmato girato per una nota kermesse musicale estiva.Ad accompagnare la performance de "La Rappresentante di Lista" sule note di "Amare", proprio il brano portato in gara a Sanremo, c'erano molti dei componenti delLa crew del festival giovinazzese è stata contatta dalla band palermitana per fungere da pubblico durante le riprese del video. "La Rappresentante di Lista" infatti è transitata sul palco del festival rock giovinazzese nell'edizione del 2019, l'ultima prima che la pandemia da Covid-19 fermasse la manifestazione canora che in più di vent'anni ha portato in Puglia il meglio della scena musicale nazionale e internazionale. Evidentemente il ricordo dell'esperienza vissuta in Puglia a Giovinazzo ha spinto la band a volere con sé i ragazzi organizzatori del Festival.Un'altra quindi occasione per mettere in risalto uno degli scorci più belli della città, durante un'estate che, da questo punto di vista, pare davvero esaltante.