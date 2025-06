Cala Porto diventa parcheggio per set fotografici

Il porticciolo di Giovinazzo è sempre stato visto come parte di un invidiatissimo ed iconico scenario da cartolina. Da qualche anno poi è teatro per grandi eventi di cultura, musica e spettacolo. Nella stagione delle cerimonie però quella stessa location perde la sua unicità.La domenica mattina, terminate le messe di Prima Comunione, grossi suv e auto eleganti si fanno largo tra le famiglie e i turisti a passeggio e hanno l'arrogante pretesa di scendere sullo scalo di alaggio.Lì parcheggiano di traverso al centro della rampa e da essi scendono sovente bambine vestite da piccole spose con abiti pomposi e tanto tanto tulle o con strascichi principeschi, e bambini che paiono piccoli manager d'azienda. Pronti ad immortalarli, con lo sfondo del mare o della cattedrale, squadre di fotografi e operatori con tanto di pannelli riflettenti da shooting per riviste patinate e gli ormai immancabili droni. Al seguito padri fieri con giacche di qualunque improbabile colore e mamme emozionatissime in un tripudio di accecanti paillettes.Ma se questo spettacolo fa parte del gusto, o del disgusto, di ciascuno, è un'altra la questione che interessa seriamente tutti.Impensabile credere che l'eventuale passaggio randomico degli uomini e delle donne in divisa possa essere un deterrente alternativo. E così fotografi, festeggiati, parenti e chiunque ne avverta la necessità fa dello scalo ciò che ritiene, o lascia l'auto per essere nel cuore del nostro centro turistico.Mentre si temporeggia nel provvedere alla riparazione, ne escono sconfitti il decoro e l'ordine pubblico, l'immagine di una città che sbandiera la vocazione turistica ma che a volte è in difficoltà nel far rispettare le regole a tutela di residenti e visitatori.