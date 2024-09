In piazza San Salvatore c'è il Giovinazzo Rock Festival

Powered by

Torna il Giovinazzo Rock Festival questa sera, 14 settembre, in piazza San Salvatore, cuore del centro storico giovinazzese. La rassegna, organizzata dall'Arci Tressett beneficia del patrocinio del Comune di Giovinazzo e della collaborazione di Arci Bari-BAT - Progetto SAI di Giovinazzo.Questa sera spazio alla proposta musicale degli Psyché, formazione che incarna al meglio il cosiddetto "Napoli Sound" che fa scuola e tendenza, unendo agilmente la tradizione mediterranea e le sonorità del sud del mondo. Di supporto il collettivo rap murgiano composto da Peps1 e Bruttoforte, vincitori del contest DNArci promosso da Artefacendo Lab e Arci Puglia, che si avvarranno del supporto del talentuoso beatmaker Looppolo, e la voce e i ritmi afrobeat di Spiff Onyuku, artista nigeriano di stanza in Italia che unisce la musica tradizionale della sua terra ai suoi studi sulla musica elettronica.Tanta musica, anche differenti generi, per una serata ad ingresso gratuito. C'è solo da divertirsi.