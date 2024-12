Il Giovinazzo Rock Festival del 2007 finisce in una storia a fumetti

Era il periodo delle edizioni da record, era il periodo d'oro del, una delle rassegne del settore più amate del Sud Italia. All'edizione 2007 della fortunata kermesse musicale organizzata dall'Arci Tressett fa riferimento una storia a fumetti di Emanuele Rosso ( qui la versione completa A celebrare questa bella notizia ci hanno pensato le ragazze ed i ragazzi che ancora oggi, sebbene in versione ridotta, portano avanti l'idea di una rassegna musicale che possa far divertire e riflettere al tempo stesso, magari meno "pura" rispetto al passato prettamente rockettaro, ma certamente in grado di mescolare stili e linguaggi come pochi sanno fare:«La storica Area Mercatale di Giovinazzo e il palco del nostro piccolo grande festival di provincia in versione fumettosa ci piacciono molto - hanno scritto su Facebook dal GRF - Grazie a Emanuele Rosso per aver inserito questo ricordo indelebile del GRF 2007 nell'ultima uscita del suo Off The Record!».Ed è anche attraverso eventi come il GRF che si racconta la storia di una città, le emozioni, la vita che è scorsa, i personaggi passati e quanti si sono battuti (e si battono) per portare avanti quell'idea.