Il Giovinazzo Rock Festival torna per la 22ª edizione

Una serata per continuare a portare musica alternativa nelle piazze. Il, organizzato dall' associazionesuperata ormai la soglia dei 20 anni, riprende il contatto stretto con il territorio, lì dove tutto è iniziato. Una nuova pagina di un romanzo musicale che in due decenni ha visto sfilare sui palcoscenici pugliesi artisti del calibro di Caparezza, Brunori Sas, Nada, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Marlene Kuntz, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bandabardò, dEUS, Africa Unite, Bud Spencer Blues Explosion, Blonde Redhead, Diaframma e molti altri., per la 22esima edizione della rassegna musicale spazio alla proposta musicale degliformazione che incarna al meglio il cosiddetto "Napoli Sound" che fa scuola e tendenza, unendo agilmente la tradizione mediterranea e le sonorità del sud del mondo.Di supporto il collettivo rap murgiano composto da, vincitori del contest DNArci promosso da Artefacendo Lab e Arci Puglia, che si avvarranno del supporto del talentuoso beatmaker Looppolo, e la voce e i ritmi afrobeat di Spiff Onyuku, artista nigeriano di stanza in Italia che unisce la musica tradizionale della sua terra ai suoi studi sulla musica elettronica.La serata sarà a ingresso gratuito e beneficia del patrocinio del Comune di Giovinazzo e della collaborazione di Arci Bari-BAT - Progetto SAI di Giovinazzo.