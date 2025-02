La Puglia e Giovinazzo in vetrina alla BIT di Milano

L'edizione 2025 dellasi è svolta a Milano dal 9 all'11 febbraio presso i nuovi spazi di Rho Milano Fiera e ha visto anche quest'anno la partecipazione di numerosi amministratori locali della Puglia che hanno promosso, tramite gli appositi stand della Regione, il patrimonio culturale, paesaggistico, enogastronomico dei tanti comuni e borghi pugliesi carichi di fascino e tradizioni non sempre conosciute nel più vasto circuito del turismo. Tra di essi Giovinazzo, con la presenza dell'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, che in quella sede ha anche potuto presentare insieme agli organizzatori la nuova edizione dila rassegna letteraria che unisce la nostra cittadina a Mattinata e che quest'anno si svolgerà in giugno nell'affascinante cornice di Cala Porto. La cultura come veicolo di turismo di spessore.Numerose le conferenze stampa alle quali sindaci e assessori hanno illustrato le strategie del turismo in Puglia tra qualità, sostenibilità e destagionalizzazione. Gli amministratori hanno inquadrato lo stato del trasporto pubblico e dei servizi offerti, soffermandosi a descrivere i paesaggi naturalistici tra mare e collina, i borghi caratterizzati da lentezza e sostenibilità per una nuova qualità della vita, lo stato di fruizione dei siti archeologici e il pregio dei manufatti di artigianato artistico.Gli amministratori spesso hanno coinvolto negli eventi l'Associazione Regionale Pugliesi di Milano che vede attivo il nostro concittadinoAll'evento che si è svolto in Fiera con i sindaci, alla presenza di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, è stato Picicco a dare il saluto dell'Associazione e a ribadire la bellezza dei luoghi pugliesi meno noti ma non meno affascinanti e per questo meritevoli di maggior conoscenza a livello nazionale e internazionale.Un incontro con gli amministratori dei comuni leccesi, dal titolo "I tesori del Salento", si è svolto presso la sede dell'Associazione nel cuore della movida milanese. L'evento è stato curato da Carmen Mancarella, direttrice della rivista di turismo e cultura del Mediterraneo "Spiagge", e ha visto l'intervento del presidente dell'Associazione, generale Camillo de Milato, e dell'onorevole Alessandro Colucci, parlamentare del collegio di Galatina.Durante tale incontro la rivista "Spiagge" ha conferito ad"perché da scrittore e giornalista con grande professionalità e impegno ha promosso l'immagine del Salento e della Puglia tutta in Italia e nel mondo".Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione di un numeroso pubblico, oltre la capienza delle sale preposte, confermando il ruolo dell'Associazione Regionale Pugliesi quale ponte con istituzioni ed enti culturali della Puglia e della Lombardia e luogo di accoglienza, promozione e dibattito.