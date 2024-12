Giovinazzo accoglie il Cavaliere della Repubblica Agostino Picicco

Un personaggio di spicco della comunità giovinazzese e un riconoscimento di grande prestigio. Venerdì 20 dicembre, alleore 19.00, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, Giovinazzo incontra, insignito del Cavalierato della Repubblica Italiana.Con una cerimonia pubblica, la città saluterà il concittadino, giornalista, saggista e scrittore attivo in campo sociale e culturale, che di recente ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana".Sarà il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ad accogliere nell'Aula Consiliare, alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti delle associazioni e degli amici, il neo Cavaliere Picicco che, nel corso della cerimonia, terrà una conferenza sul temaAll'incontro parteciperà, in rappresentanza delle istituzioni nazionali, l'OnorevoleSegretario di Presidenza della Camera dei Deputati.professionalmente impegnato nella comunicazione dell'Università Cattolica di Milano, ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui l'Ambrogino d'Oro del Comune di Milano, la civica benemerenza della Città di Giovinazzo e la medaglia della Camera dei Deputati.«Ovviamente siamo molto orgogliosi che il nostro concittadino Agostino Picicco abbia avuto questo prestigioso riconoscimento - dichiara il sindaco Michele Sollecito - Per campanilismo, siamo sempre felici quando una persona cresciuta e formatasi nella nostra comunità raggiunge traguardi e riconoscimenti importanti. Motivo per il quale invito la cittadinanza a partecipare all'incontro, sarà un momento di festa e anche l'occasione per scambiarci gli auguri di Natale».