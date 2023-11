Agostino Picicco ed il suo libro alla Camera dei Deputati

Le sfide, i vantaggi e le criticità dell'attuale comunicazione social sono stati affrontati a Roma presso la Sala Matteotti dellail 28 novembre in occasione della presentazione del libro del giovinazzese(Secop edizioni).I parlamentari che si sono confrontati con il saggio sulla comunicazione di Picicco, espressione dei vari schieramenti partitici e di diversa provenienza geografica, quasi a voler rappresentare in unità le sensibilità dell'Italia intera, sono stati Simona Bonafè, Mariangela Matera e il segretario di Presidenza della Camera Alessandro Colucci, che ha ringraziato l'autore per il contributo alla riflessione utile anche per chi deve legiferare.A dare il saluto istituzionale è stato il Vice Presidente della Camera dei Deputati,, che ha introdotto i lavori con una relazione sulla comunicazione digitale oggi alla luce delle considerazioni di Picicco.A moderare i lavori è stato il giornalista parlamentare di RAI2che ha presentato l'autore e il suo multiforme impegno giornalistico e culturale.E proprio all'autore è toccato fare sintesi dei vari interventi e degli argomenti esposti dai parlamentari soffermandosi sulle questioni educative e sulla necessità di politiche di cittadinanza attiva per la tutela dei giovanissimi e per un utilizzo positivo, non egoistico e narcisista, delle piattaforme di comunicazione «facendo gustare il mondo reale e non permettendo alla tecnologia di rubare tempo utile a intessere relazioni personali vissute con profondità e consapevolezza».Al termine dell'incontro i parlamentari presenti hanno consegnato ad Agostino Piciccoa ricordo della serata e quale segno di gratitudine per l'impegno espresso nel campo della comunicazione.Un parterre qualificatissimo ha assistito alla presentazione con una rappresentanza del Corpo Diplomatico e la delegazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.Presenti anche i rappresentanti delle realtà in cui l'autore è attivo: il direttore della Funzione "Relazioni con Stampa e Media" dell'Università Cattolica, Nicola Cerbino, una delegazione degli antichi compagni del Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica, i componenti delle associazioni pugliesi e il direttore di Secop edizioni Peppino Piacente.Il sindacoimpegnato in Consiglio Comunale, ha fatto pervenire un messaggio nel quale ha dato «il saluto della città di Giovinazzo a tutti voi riuniti oggi in compagnia del nostro cittadino benemerito Agostino Picicco, che si è sempre impegnato per la promozione della storia locale, delle tradizioni e della buona cultura. In questo caso vi presenta un libro dedicato alle buone maniere nella sfera digitale delle nostre relazioni. Siamo onorati che il libro di un nostro concittadino venga presentato alla Camera e siamo sicuri che lascerà il segno in quanto Agostino è un attento osservatore della nostra vita quotidiana, dei nostri usi e dei nostri costumi ed è anche un ottimo educatore».In tanti, da tutta Italia, hanno seguito la diretta della manifestazione trasmessa sulla webtv della Camera dei Deputati