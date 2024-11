Il giovinazzese Agostino Picicco è Cavaliere della Repubblica Italiana

Giovedì 28 novembre, nel corso di una cerimonia svoltasi nello storico e suggestivo Salone delle Colonne della Prefettura di Milano, il prefettoalla presenza delle autorità cittadine, civili, diplomatiche e militari, ha conferito le onorificenze del Presidente della Repubblica ai cittadini che si sono distinti per, come stabilito dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine dei Cavalieri della Repubblica, primo fra gli Ordini nazionali.A ricevere l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana anchecittadino giovinazzese residente a Milano.La sua designazione, conferita con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2024, è il riconoscimento per l'impegno culturale e sociale espresso nell'attività di giornalista, scrittore e saggista e nella partecipazione con ruoli di responsabilità a varie realtà associative.Infatti,, con un ruolo di rilievo nella comunicazione dell'Università Cattolica di Milano, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e, successivamente, l'abilitazione professionale di avvocato e di giornalista, collabora per riviste cartacee e online ed è autore, oltre ai vari contributi in volumi e prefazioni, di varie pubblicazioni, tra le quali spiccano diversi libri dedicati allo studio e alla divulgazione del pensiero e dell'opera del vescovo Antonio Bello.Partecipa, inoltre, con ruoli di responsabilità alla vita di diverse aggregazioni sociali, in particolare coordina le attività culturali dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano. Ė componente del Consiglio Generale della Fondazione don Tonino Bello, del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo, del Consiglio direttivo dell'Associazione Agostini Semper, del Consiglio direttivo del Circolo di Cultura e Scienza "La Gioia del Pensiero", è Socio Benemerito del Centro Studi Grande Milano.L'attuale riconoscimento, insieme a vari premi ricevuti, fa seguito all'Ambrogino d'oro del Comune di Milano, alla civica benemerenza della città di Giovinazzo e alla medaglia della Camera dei Deputati.All'atto del ricevimento in Prefettura del diploma onorifico di Cavaliere, ha così dichiarato: «Sono onorato di questa decorazione conferita dal Presidente della Repubblica non solo per il prestigio del titolo e per l'autorevolezza di chi lo concede ma perché rappresenta il riconoscimento di un impegno nella socialità. Non la considero, infatti, un'espressione di vanità ma una responsabilità che mi sprona a proseguire in spirito di servizio le attività nelle realtà comunitarie di cui faccio parte. Una mente che pensa, un cuore che ama, una vita che è donata, sono le caratteristiche del "cavaliere" secondo la tradizione letteraria: così desidero proseguire il mio impegno negli ambienti dove sono inserito».