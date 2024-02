Giovinazzo presente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

3 foto Giovinazzo alla BIT di Milano

È in corso di svolgimento, dal 4 al 6 febbraio, la, manifestazione di carattere internazionale, attiva dal 1980, che raduna operatori turistici, aziende di promozione turistica e rappresentanti delle istituzioni dei Comuni e delle Regioni italiane e degli Stati esteri per la valorizzazione dei territori, costituendo un osservatorio qualificato dell'offerta turistica di tutto il mondo.Anche quest'anno Giovinazzo è stata presente alla manifestazione internazionale tramite il sindacoil quale è intervenuto domenica 4 febbraio nella sala conferenza allestita presso lo stand della Regione Puglia per presentare il suo progetto sull'immaginario francese della Puglia, proposta letteraria rivolta all'utenza francese interessata alla nostra Regione. Il sindaco, che qui ha evidenziato le sue competenze di studioso di letteratura francese unite a quelle di Digital Humanities, ha presentato il database del sito che raccoglie i testi più significativi dei viaggiatori e maggiori autori francesi giunti in Puglia nei secoli scorsi, e la possibilità di ricerche su luoghi, testi, autori.Nel pomeriggio ha poi partecipato presso la sede dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano alla manifestazionecon la presenza di sindaci e amministratori pugliesi, in particolare del Sud Salento, impegnati in un programma strategico dedicato alle "aree interne"Nel suo intervento il Sindaco Sollecito ha evidenziato la passione che caratterizza gli amministratori locali e l'energia propositiva della Puglia, una ricarica sempre utile per chi amministra.L'evento ha visto una grande affluenza di pubblico costituito da giornalisti e componenti del sodalizio dei pugliesi a Milano.Ad accogliere pubblico e relatori sono stati i dirigenti dell'Associazione, tra i quali il giovinazzeseche, nell'intervento di saluto, ha evidenziato l'importanza per i Comuni pugliesi di promuovere le qualità culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche avvalendosi dellae del supporto dell'Associazione per creare sinergie e incontri di scambio e confronto.La degustazione di prodotti tipici, seguita alla manifestazione, ha offerto occasioni di convivialità e amicizia a tutti gli intervenuti