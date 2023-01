4 foto La Polizia Locale festeggia San Sebastiano: il bilancio dell'attività del 2022

Giornata di celebrazioni, ieri, per la. Il corpo, alla presenza del sindaco, del presidente del consiglio comunalee della giunta comunale, ha festeggiato il suo santo patrono,, nella chiesa San Giuseppe, e la cerimonia ha messo in luce il grande lavoro svolto.Numeri alla mano è evidente quanto, il 2022, abbia visto schierato in prima linea «ildi via Cappuccini, uno dei più preparati e operativi della zona. Ed io sono fiero ed orgoglioso di essere il loro assessore», ha detto. Sono state, infatti,le segnalazioni al pronto intervento (recupero di animali, passi carrabili ostruiti, interventi in ausilio all'Impregico e alle forze dell'ordine oltre agli incidenti stradali) equelle relative ai guasti in città e varie anomalie.Ben(erano stati 6.790 nel 2021) i verbali d'accertamento per le violazioni al codice stradale. Tra i casi più frequenti va annoverato l'articolo 7 (sosta vietata per la pulizia strade, area vietata e zone blu,rispetto ai 2.498 dell'anno prima) e l'articolo 158 (sosta sugli spazi riservati agli invalidi, sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi,contro i 401 del 2021).le multe dell'autovelox,per l'omessa revisione,per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.Capitolo incidenti stradali in città:quelli senza feriti (91 nel 2021),quelli con feriti (45 nel 2021),le sanzioni accertate dagli agenti,sequestri efermi amministrativi. Ed ancora:notifiche,notizie di reato,persone denunciate esolo identificate,denunce e querele raccolte ecomunicazioni al sistema di indagine., inoltre, le ordinanze per i divieti di circolazione (sosta e transito),quelle per le manifestazioni,, infine, quelle relative all'ambiente.Intensa è stata inoltre l'attività di controllo svolta dallain materia di edilizia ed ambiente, anche grazie all'utilizzo del drone e delle fototrappole:sono stati i controlli di polizia edilizia,quelli di polizia ambientale,le installazioni di fototrappole (erano 65 nel 2021).i verbali per l'errato conferimento dei rifiuti (raccolta porta a porta),le segnalazioni di rifiuti pericolosi (per lo più eternit),le segnalazioni di roghi boschivi e 13 i verbali. Nel 2021 erano 9 e 2.le autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico,le istruttorie per i passi carrai (54 i subentri),le istruttorie per il rilascio, rinnovo e il duplicato del contrassegno del pass invalidi.le autorizzazioni alla sosta nel centro storico,le autorizzazioni al solo transito,quelle temporanee. E poiautorizzazioni per il rilascio dei libretti ex Uma,pratiche di adozione di cani e di gatti,rilasci nulla osta,tesserini per la raccolta funghi evenatori.Controlli in strada, ai mercati settimanali (), giornalieri () e presso gli esercizi pubblici (), ma anche tanta formazione da parte degli uomini e delle donne del maggiore: il corso degli strumenti di autodifesa, quello sulla protezione dei dati personali, sulla videosorveglianza urbana e le ispezioni privacy e il corso di pilota UAS Open oltre al convegno per le tecnologie e la sicurezza in città svoltosi a Bari e alle giornate di Polizia Locale svoltesi a Riccione.Insomma, un bilancio più che positivo da parte deioperatori (sottufficiali, sovrintendenti e agenti), sempre in prima linea, senza lasciare indietro la sicurezza, la legalità e il decoro. «Per il 2023 - ha concluso Arbore - abbiamo tanto lavoro da fare e tante altri aspetti da migliorare per la viabilità e la sicurezza della città».