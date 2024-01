La Polizia Locale di Giovinazzo ha onorato San Sebastiano - FOTO

5 foto San Sebastiano 2024

La Chiesa Cattolica ha celebrato ieri, 20 gennaio, la festa liturgica di San Sebastiano, Patrono delle Polizie Locali d'Italia dal 1957, quando Papa Pio XII proclamò il santo martire "custode di tutti i preposti all'ordine pubblico".I vertici del Corpo di via Cappuccini, in testa il comandante Vito Bovino, si sono ritrovati nel pomeriggio nella chiesa di Maria SS Immacolata per la solenne celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano, officiata dal parroco, don Luigi Ziccolella.Presenti tra gli altri al rito religioso il sindaco Michele Sollecito, il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, l'assessore al ramo Alfonso Arbore ed il consigliere Girolamo Capurso in rappresentanza delle opposizioni. Alla celebrazione eucaristica hanno presenziato anche le autorità militari cittadine, nonché tanti ex vigili urbani in pensione e le loro famiglie.Si è trattato di un momento comunitario altamente spirituale, in cui si è avvertito l'amore dell'intero Corpo per la città di Giovinazzo, servita con abnegazione da generazioni. Uomini e donne, giovani e meno giovani, che rappresentano un tassello fondamentale in una comunità che ne riconosce l'alto valore.