La Polizia Locale di Giovinazzo ha festeggiato San Sebastiano - FOTO

8 foto San Sebastiano 2025 Gianluca Battista

Laha festeggiato ieri sera, 20 gennaio, il patrono dei vigili urbani, San Sebastiano.La celebrazione eucaristica all'interno della parrocchia di Sant'Agostino è stata officiata da don Cesare Pisani, che ha più volte ricordato l'importanza della "missione" della Polizia Locale, presidio di prossimità dello Stato per tutti i cittadini.Presenti alla messa non solo tutti i membri del Corpo di via Cappuccini, ma anche le autorità civili e militari della città di Giovinazzo. Non ha lasciato indifferenti vedere il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, ed il sindaco Michele Sollecito fianco a fianco. È la prima volta che accade dallo strappo in maggioranza. Presenti consiglieri di maggioranza ed opposizione.Al termine della celebrazione eucaristica, l'assessore al ramo,ha ribadito quanto importante sia il lavoro quotidiano di donne e uomini del Corpo, sottolineando anche il ruolo svolto da quanti sono già andati in pensione, lasciando il segno.Il comandante, nel riportare i dati dell'attività 2024 (di cui vi racconteremo in altro articolo), ha altresì evidenziato come «dietro il nostro lavoro ci sia molto più dei freddi numeri». Bovino ha quindi sciorinato i numeri di un'attività intensa, spesso svolta con limiti organici ormai atavici e con grande professionalità dal Corpo da lui guidato. A lui è andato anche il plauso dell'assessore, che ha spiegato la scelta di continuare a puntare su Bovino e di non aprire al rientro di Campanella.È stata con ogni evidenza una festa di una grande famiglia che si ritrova una volta l'anno, dietro quelle divise, spesso vilipese, che restano però un segno tangibile della presenza dello Stato e delle regole che lo governano. Un'opera costante, quella dei vigili urbani, troppo spesso dimenticata o data per scontata.