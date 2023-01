La pioggia rovina in parte la festa. LE FOTO dei Fuochi di Sant'Antonio Abate

35 foto Fuochi di Sant'Antonio Abate 2023

Finalmente i falò, le fave cotte nelle crapiète, le olive buone, il vino rosso e forte e l'odore della fuliggine e tanta gente. Finalmente la festa, dopo tre anni di silenzi e surrogati, dopo la grande paura. Finalmente ivoluti dal Comune e resi possibili grazie allo sforzo sinergico di tanti.Falò purtroppo rovinati dalla pioggia che è caduta su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese copiosa nel pomeriggio e sino alla prima serata di ieri, domenica 22 gennaio.Ma i giovinazzesi non si sono persi d'animo. Sin dal mattino hanno accatastato legna, puntualmente accesa alle 17.30, quando frasche e grossi tizzoni hanno iniziato ad ardere e Giove Pluvio ha deciso di rovinare i piani di chi aveva deciso di arrivare a Giovinazzo da tutta l'Area Metropolitana del capoluogo. Beffa finale, con sprazzi di cielo stellato tra i nuvoloni dopo le 20.30.Suggestivi, nonostante tutto, i vicoli del centro storico, già cornice perfetta di Borgo Infernum. Ci si è radunati per sentirsi comunque comunità, per rinverdire una tradizione che non si rinnovava dal 2020, prima della pandemia e scacciare un po' quei brutti pensieri che troppo a lungo ci avevano attanagliato.Non c'è stato il tutto esaurito, nient'affatto, ma erano comunque in centinaia a girare peralcuni dei quali ben animati con musica ed intrattenimento, come quello in piazza Umberto I, o l'altro ancora in via Gioia, con la tribute band di Renato Zero. E poi il ritorno atteso dei fuochi davanti ai sagrati delle parrocchie di San Giuseppe e di Sant'Agostino (in home).Rinviato a questa sera, infine, per ragioni di sicurezza, il concerto del gruppo folkIn piazza Vittorio Emanuele II si inizia alle 20.30. Un'appendice che non dispiacerà a molti.Sotto il nostro articolo le foto (per alcune delle quali ringraziamo Giuseppe Serrone) che raccontano una serata diversa da come ce la si aspettava.