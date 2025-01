A Giovinazzo il percorso “Beati gli animali tra i Santi”

In occasione della secolare, protettore degli animali,organizza un curioso itinerario dove i protagonisti sono proprio questi ultimi in rapporto con l'uomo, domenica 19 gennaio 2024 con partenza alle 10,30 ed alle 17,30.Con la guida turistica, il locale punto della rete regionale, invita alla scoperta degli animali "presenti" in alcune chiese del centro storico di Giovinazzo per comprenderne il ruolo nell'arte in qualità di attributo iconografico e spesso salvifico nella vita dei Santi che accompagnano.Si partirà quindi dalla suggestiva chiesa di S. Maria di Costantinopoli custode del culto verso S. Antonio Abate e di una pregevole tela che lo rappresenta a firma di Saverio De Musso, richiamando l'essenza della festa e le tradizioni ad essa legate. Tappe successive in Cattedrale e all'interno della chiesa di S. Giovanni Battista dove sarà possibile ammirare una serie di affascinanti testimonianze iconografiche che raccontano la bellezza di questi incontri tra uomo-santo e animale in storie ricche di avventure e di mistero.L'iniziativa è in collaborazione con il progettonato dall'intesa tra Amministrazione Comunale di Giovinazzo e Fondazione Museo Diocesano, volto alla valorizzazione del patrimonio artistico presente nelle chiese del centro storico e si svolge nell'ambito delle attività promosse dall'Assessorato alla Cultura e Turismo per la festa del fuoco di Giovinazzo, inserita nella "Rete dei fuochi di Puglia" della nostra Regione.Prenotazione obbligatoria presso l'Info Point Turistico di piazza Umberto I, n.13 o telefono e whatsapp al 375 565 3445.