La Nostra Città Giovinazzo: «Dal piano vaccinale lasciato fuori il personale scolastico addetto all'integrazione»

L'appello è privo di volontà polemica, ma intende accendere i riflettori su un problema di non poca rilevanza: il personale scolastico che quotidianamente assiste alunni disabili sarebbe stato dimenticato dal piano vaccinale messo in piedi dalla Regione Puglia.- si legge in una nota del movimento civico guidato da- rivolge un appello allSarà stata una dimenticanza o una non perfetta organizzazione, ma nel piano straordinario delle vaccinazioni anti-Covid a Giovinazzo è stato dimenticato ilnelle varie scuole di ogni ordine e grado».Un problema non da poco, visto che questa parte del personale scolastico è essenziale per rendere pratici i diritti degli studenti in difficoltà: «In pratica - spiegano ancora da LNC - la Regione Puglia ha escluso il personale che comprendeInvitiamo la Regione Puglia - è l'appello accorato - a porre immediato rimedio a questa pericolosa lacuna e inserire da subito nel piano tutto il personale scolastico escluso. Confidiamo in una imminente soluzione - concludono dal movimento civico giovinazzese - che vada a colmare questa grave lacuna, poiché potrebbe avere pericolose conseguenza per tutti».