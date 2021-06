La Nostra Città Giovinazzo denuncia disagi per gli abbonati ai parcheggi a pagamento

Una serie di segnalazioni e quindi la denuncia a forte connotazione politica.Il gruppo politicotorna sul problema parcheggi in centro e ribadisce il suo totale dissenso verso le scelte dell'Amministrazione comunale.«La Nostra Città Giovinazzo - si legge in un comunicato - condanna l'incapacità, l'incompetenza di questa Amministrazione. Continua il disagio per tutti gli abbonati ai parcheggi a pagamento. Nonostante si è in regola con l'abbonamento - denunciano - parcheggiare sulle strisce blu sta diventando un incubo per molti cittadini. Vedersi recapitare le contravvenzioni dopo aver pagato ed essere in regola con l'abbonamento è un vero dramma per molte famiglie. È assurdo ricevere contravvenzioni ingiuste ed è ancora più assurdo sentirsi dire che per vedersi annullare la contravvenzione bisogna fare ricorso a chi di competenza».Una formula che sembra assai diffusa in diversi comuni, ma contro cui si schiera Antonio Galizia, leader del gruppo politico ed ex comandante della locale Stazione dei Carabinieri: «Assolutamente no - ribadisce -. Il Comando di Polizia Locale appena verificata che la contravvenzione è illegittima deve immediatamente, "in autotutela", annullare la sanzione comminata ingiustamente senza dare ulteriori disagi al cittadino».Quindi il consiglio è di recarsi al Comando di via Cappuccini e parlare con «il responsabile del servizio che provvederà ad annullare la multa in "autotutela"».Galizia ed i suoi picchiano duro contro la Giunta guidata da Tommaso Depalma e spingono inevitabilmente per un cambio di rotta dopo essere entrati a pieno titolo nel centrosinistra: «Un paese allo sbando - insistono - con una incapace e inetta Amministrazione, buona solo a perseguitare e colpire i cittadini con multe ingiuste e illegittime. Arroganza e superficialità stanno superando ogni limite. I cittadini sono stanchi di subire in silenzio. È ora di dire basta - concludono da La Nostra Città - a 9 anni di abusi e maltrattamenti. Difendiamo la nostra dignità di cittadini».