Daniele de Gennaro è il primo candidato sindaco ufficiale a Giovinazzo

Primavera Alternativa rompe gli indugi ed in accordo con Civica 22 e La Nostra Città Giovinazzo ufficializza la candidatura a sindaco di. Si tratta della prima ufficializzazione in vista della competizione elettorale del 2022.si legge in un comunicato congiunto delle diverse sigle.«Si tratta di una scelta naturale, spontanea, popolare, perché è proprio la gente comune, distante dai meccanismi della politica, a chiedere a gran voce di puntare su Daniele, riconoscendo la bontà del lavoro instancabile svolto in questi anni nell'interesse della nostra città», sottolinea la nota.Gli obiettivi di questo progetto politico appaiono chiare anche negli intenti dichiarati dalla coalizione: «Innanzitutto, ricucire l'unità di una cittadinanza lacerata da un decennio di divisioni, con discriminazioni fra cittadini di serie A (gli amici e gli amici degli amici) e di serie B (tutti gli altri, meglio se avversari politici), lavorando per un ritrovato senso di comunità - rimarcano PVA, LNC, Civica 22 e X de Gennaro Sindaco -.Porre al centro dell'azione di governo il decoro della città, la cura del verde e degli spazi pubblici, la valorizzazione delle coste e delle campagne, il benessere dei suoi abitanti, con un'attenzione particolare alle fasce più deboli di giovani e anziani. Definire chiare strategie di sviluppo economico per la crescita e l'insediamento di nuove imprese, artigiane, commerciali e di ristorazione, migliorando viabilità e parcheggi, valorizzando il centro storico. Puntare ad un sistema di tassazione locale più equo e, soprattutto, ristabilire condizioni di trasparenza e pari opportunità spesso negate in questo decennio».La promozione del territorio, della cultura e dello sport in tutte le loro forme sono altri punti cardine del progetto che si tramuterà a breve in un vero e proprio programma della città, «scommettendo - si evidenzia ancora nella nota - sulla riqualificazione degli spazi abbandonati e sulla creazione di nuovi luoghi di aggregazione, intercettando in maniera pianificata le risorse finanziarie sovracomunali, da utilizzarsi nell'interesse della comunità e non per soddisfare capricci personali».La parte finale del comunicato, con cui le quattro liste civiche si presentano agli elettori per la prima volta, è un manifesto per le prossime settimane che guarda alla riunione di tutte le formazioni di centrosinistra che vogliono sposare il progetto politico: «Con questo spirito, di massima coesione e apertura, ci rivolgiamo a tutte le altre formazioni politiche di centro e di sinistra, affinché possano unirsi al più presto al progetto e a Daniele, superando pregiudizi e logiche della vecchia politica - è la stoccata rivolta a chi avrebbe impedito al momento la costruzione di una coalizione più ampia -, con il solo comune obiettivo di rivedere la luce dopo gli anni bui dell'attuale amministrazione. Un appello che allarghiamo a tutte le forze civili e sociali, alle associazioni e organizzazioni sindacali e di categoria, alle forze di volontariato e a tutti i gruppi civici, così come ai singoli cittadini che hanno a cuore il benessere e lo sviluppo della nostra città.Tutti insieme, al fianco di Daniele, costruiamo un programma serio, concreto, realizzabile: vi aspettiamo!», è la conclusione.Dopo le diatribe interne al progetto OfficinaGiovinazzo22,lanciano dunque un messaggio chiaro: si può presentare una idea di città differente rispetto a quella proposta dall'attuale esecutivo e dalla maggioranza che lo sostiene, senza lasciarsi influenzare da personalismi di sorta. È di fatto il primo scatto in avanti di un gruppo di liste. La vera campagna elettorale è finalmente partita.