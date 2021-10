La Nostra Città Giovinazzo per le primarie a sostegno di Daniele de Gennaro

Che ci fossero fibrillazioni nel centrosinistra giovinazzese era noto. Il nodo è legato al candidato sindaco ed il nome di(in foto), che nel 2017 aveva concorso alla carica perdendo per una manciata di voti, era subito emerso. PrimaVera Alternativa non intende arretrare sul nome, mentre è sempre stato tiepido il Partito Democratico che potrebbe propendere per altri nomi. E pertanto quello che era il progetto OfficineGiovinazzo22 al momento è in stallo.Sono però diverse le anime ad articolarlo e una è rappresentata dal movimento civicoche nelle ultime ore ha rotto il silenzio della politica cittadina ed ha ribadito con chiarezza il suo punto di vista: sì alle primarie, se necessario, e sostegno all'avvocato nella nuova corsa alla poltrona di primo cittadino. Le motivazioni sono tutte nel comunicato stampa che vi pubblichiamo integralmente (G.B.)«La politica è fatta di coinvolgimento e partecipazione. Noi dellasiamo convinti che se in una coalizione ci sono più nomi di candidati sindaci e ognuno, rimane sulla sua scelta, è giusto dare voce agli elettori e fare le primarie per individuare il prossimo candidato Sin daco.La nostra scelta sulla persona di Daniele de Gennaro rimane confermata e siamo fortemente convinti che sia la scelta migliore.Daniele de Gennaro, ha svolto in questi ultimi cinque anni un ottimo lavoro di opposizione sollevando problemi seri e a difesa dell'ambiente. Ha lavorato con competenza e passione. Si è dedicato con impegno nonostante la sua attività lavorativa non gli consentiva di sottrarre molto tempo alla professione è stato capace di coniugare con intelligenza e ottimo profitto lavoro e politica.Ha dimostrato con tenacia di avere a cuore i problemi di Giovinazzo e proposto in consiglio comunale le necessarie modifiche e visione di una città che ha bisogno di avere uno sviluppo economico, sociale e culturale.Noi confermiamo tutta la nostra fiducia e stima in Daniele de Gennaro quale prossimo candidato Sindaco della coalizione di Centro Sinistra per Giovinazzo.Avremmo evitato le primarie ma vogliamo accogliere la proposta fatta dal PD e accettata da Primavera Alternativa che per il bene del paese ha ritenuto l'unità della coalizione più importante di tutto.Siamo pronti ad affrontare le primarie di coalizione e daremo tutto il nostro sostegno a Daniele de Gennaro.Riportiamo la politica alla partecipazione di tutti e facciamo scegliere il candidato Sindaco agli elettori.La vera democrazia ha bisogno di passaggi chiari e trasparenti.Noi siamo per la partecipazione e trasparenza e crediamo che le primarie sono un test di democrazia vera.Daremo piena fiducia a Daniele de Gennaro e con lui faremo un programma di governo per avere una Giovinazzo migliore.Tra le priorità avremo:- la cura e tutela dell'ambiente e del territorio;- la tutela della salute pubblica;- la crescita economica, culturale e sociale;- la organizzazione, pulizia e messa in sicurezza del cimitero;- la sicurezza e l'ordine pubblico in difesa delle persone e patrimonio;- la sicurezza delle campagne e dei prodotti agricoli;- rilancio del turismo, sport e spettacolo .Partecipiamo tutti e sosteniamo Daniele de Gennaro nelle primarie».La Nostra Città Giovinazzo