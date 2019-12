“La mia vita in crescendo”, il libro di Sergio Illuzzi sarà presentato a Sant’Agostino

Vivere la disabilità: una sfida difficile da vincere ogni giorno con la luce della fede.Se ne discuterà stasera alle ore 19.15 nellaattraverso i racconti e le poesie raccolti inil libro edito da Ed Insieme cheha scritto con il fondamentale ausilio dell'amato figlioI saluti del padrone di casaintrodurranno l'intervento di, scrittore e giornalista di recente insignito dell'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza che il Comune di Milano assegna a personalità distintesi per la loro meritevole attività culturale.Nel corso della serata interverranno ancheeditore e giornalista,Vicario generale della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità,delle Suore Apostole di Gesù Crocifisso di San Giovanni Rotondo eillustratore del libro.Le riflessioni degli illustri ospiti verranno valorizzate dalla lettura a cura didi alcune poesie presenti nel libro.Una serata significativa in cui temi sociali attuali e la sensibilità dell'autore saranno sublimati da un nobile fine: il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza per i bambini della missione delle Suore che operano nelle Filippine.