Giovinazzo dal gozzo incanta i turisti

È certamente un modo per promuovere Giovinazzo, guardandola da una prospettiva unica.Gli Amici del gozzo ci avevano visto giusto e grazie al supporto dell'amministrazione comunale stanno rendendo i fine settimana di luglio un piacevole appuntamento per gustarsi la cittadina adriatica in modo differente, comprendendone la storia attraverso l'osservazione da una barca delle sue fortificazioni e del suo sviluppo urbanistico.continua ad incantare i turisti stranieri ed è una eccellente alternativa al consueto giro per il centro storico, che soprattutto al sabato ed alla domenica, per via del continuo flusso di visitatori, si fa più caotico.La dedizione con cui l'associazione di Cala Porto si fa portatrice di bellezza va sottolineata.«Lo hanno potuto apprezzare - ha reso noto l'Info Point turistico - ancor più la scorsa settimana i ragazzi ucraini di Boyarka, ospitati a Giovinazzo, grazie all'iniziativa "Un sorriso per i bambini dell'Ucraina", i quali hanno provato la sensazione di galleggiare sulle nostre barche a remi per un momento di spensieratezza estiva con gli Amici del gozzo Giovinazzo. Noi come Info Point li abbiamo accolti ed accompagnati in una visita guidata del centro storico, alla conoscenza della città».Anche sabato e domenica prossima, a partire dalle 18.00, con raduno in Cala Porto, i turisti potranno effettuare il loro giro sui barchini tipici di questa porzione di Puglia. Un bellissimo biglietto da visita che contrasta con il mordi e fuggi che si consuma in fondo nemmeno a troppi metri di distanza.